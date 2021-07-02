Своїми діями проти "Нафтогазу" голова НАЗК вимагає порушити закони України — експерт

Аналізуючи ситуацію з приписами голови НАЗК Олександра Новікова проти Юрія Вітренка у своєму блозі, економіст Борис Кушнірук звертає увагу на суперечливість заяв голови НАЗК.

Попри твердження Новікова, що "Нафтогаз" згідно свого статуту є "приватною акціонерною компанією", насправді засновником та єдиним акціонером акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" є держава, стверджує економічний експерт, посилаючись на п. 15 Статуту НАК.

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Водночас твердження голови НАЗК про конфлікт інтересів в даній ситуації не лише є суб’єктивним, але й за характером більше нагадує політичну заяву з присмаком особистого піару пана Новікова.

Адже маючи намір зняти з посади Вітренка, голова НАЗК, на думку експерта, мав би звернутись до суду, а не до Кабінету міністрів.

Фактично пан Новікова вимагає порушити закони України та скасувати окремі пункти розпорядження Кабінету міністрів України, зокрема щодо припинення дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України", підсумовує Борис Кушнірук.

Нагадуємо, що НАЗК, посилаючись на статтю 26 Закону України "Про запобігання корупції", вимагає від прем’єр-міністра України скасувати окремі пункти розпорядження Кабміну міністрів, а від наглядової ради НАК "Нафтогаз України" припинити дію контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком.

Натомість, на думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, сама процедура виконання рішення незрозуміла і має низку правових суперечностей.

У зв’язку з цим голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що Нацагентство з питань запобігання корупції у випадку виявлення порушень статті 26 Закону України "Про запобігання корупції" має звертатись до суду, а не спрямовувати припис до голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Згідно із чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено у разі застосування статей 26 та 67 Закону України "Про запобігання корупції".

Законом України "Про запобігання корупції" у частині 2 статті 26 передбачено, що порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

Водночас у разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.