Политика и экономика 50 минут назад

Таможня предлагает 18 тысяч грн за пост начальника таможни: открыто 14 вакансий

Есть ли среди открытых позиций те, которые принадлежат отстраненным после президентских санкций таможенникам, в ДТСУ не уточняют

Фото: пресс-служба ДТСУ Фото: пресс-служба ДТСУ
Фото: пресс-служба ДТСУ

Государственная таможенная служба Украины огласила конкурс на должности четырнадцати начальников территориальных органов таможни. В список попали Одесская, Черновецкая и Харьковская таможни.

Копия приказа главы Гостаможслужбы Павла Рябикина от 21 апреля 2021 года была опубликована на телеграм-канале "Дон Кихот".

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С целью добора лиц, способных профессионально исполнять должностные обязательства, Рябикин приказал открыть конкурс вакантных мест госслужбы категории "Б". Речь идет о 14 начальниках таможен, среди которых — Винницкая, Волынская, Запорожская, Закарпатская, Николаевская, Одесская и Львовская (полный список на скриншоте ниже).

Наличие приказа подтвердили в комментарии Delo.ua и в таможенной службе. В документе говорится также, что Департамент по работе с персоналом таможенной службы должен обеспечить размещение приказа на Едином портале вакансий государственной службы. Отметим, что в этой базе уже есть все 14 вакансий — прием документов продлится до 28 апреля этого года. Зарплату начальникам региональных отделений предлагают в 18 тысяч грн.

Есть ли среди этих конкурсов те, которые рассчитаны закрыть позиции 17 отстраненных руководителей таможен и таможенных постов, в пресс-службе не уточнили.

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Напомним, что в 2020 году Кабинет министров Украины принял постановление, по которому схема окладов должностных лиц и работников таможенных органов позволила повысить зарплаты на 50%. В то же время, по словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Ольги Василевской-Смаглюк, Павел Рябикин планирует увеличить зарплату таможенникам до 40-50 тысяч гривен.

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