Танкер Delfi до сих пор не подняли: Криклий обвиняет в этом владельца судна

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi препятствует эвакуации судна.
Об этом в субботу, 15 августа, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Он считает, что с деятельностью этого судовладельца пора уже познакомиться правоохранителям и выяснить цель его действий.
"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец "Делфи" подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия в отношении судна. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает". Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации", — доложил Криклий.
При этом он выразил возмущение, что судовладелец, который создал проблему с танкером и не решил ее, теперь продолжает мешать и создавать новые проблемы.
"Думаю, что уже пришло время правоохранителям подробнее познакомиться с деятельностью судовладельца "Делфи" — Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями", — написал министр в соцсети.
Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта "Южный". У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали. Из танкера произошла утечка нефтепродуктов.
Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема затонувшего танкера, однако, так и не сделал этого.
25 июля вторая попытка компании-подрядчика Smart Marine Concept снять с мели танкер Delfi завершилась неудачей — не выдержал и лопнул стальной канат, при помощи которого один из буксиров пытался сдвинуть судно с места.
Руководитель Одесской ОГА Максим Куцый просил правительство предоставить полномочия Администрации морских портов Украины принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.
26 июля проблема с затонувшим танкером Delfi была определена как чрезвычайная ситуация местного уровня.
10 августа госпредприятия "АМПУ" подписало договор с компаниями ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" на проведение операции по подъему танкера Delfi. Предполагается, что судоподъем выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" профинансирует работы.