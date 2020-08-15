Танкер Delfi до сих пор не подняли: Криклий обвиняет в этом владельца судна

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi препятствует эвакуации судна.

Об этом в субботу, 15 августа, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Он считает, что с деятельностью этого судовладельца пора уже познакомиться правоохранителям и выяснить цель его действий.

"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец "Делфи" подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия в отношении судна. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает". Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации", — доложил Криклий.

При этом он выразил возмущение, что судовладелец, который создал проблему с танкером и не решил ее, теперь продолжает мешать и создавать новые проблемы.

"Думаю, что уже пришло время правоохранителям подробнее познакомиться с деятельностью судовладельца "Делфи" — Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями", — написал министр в соцсети.

Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта "Южный". У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали. Из танкера произошла утечка нефтепродуктов.

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Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема затонувшего танкера, однако, так и не сделал этого.

25 июля вторая попытка компании-подрядчика Smart Marine Concept снять с мели танкер Delfi завершилась неудачей — не выдержал и лопнул стальной канат, при помощи которого один из буксиров пытался сдвинуть судно с места.

Руководитель Одесской ОГА Максим Куцый просил правительство предоставить полномочия Администрации морских портов Украины принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

26 июля проблема с затонувшим танкером Delfi была определена как чрезвычайная ситуация местного уровня.

10 августа госпредприятия "АМПУ" подписало договор с компаниями ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" на проведение операции по подъему танкера Delfi. Предполагается, что судоподъем выполнит ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" профинансирует работы.