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50 минут назад

Тищенко стал главой киевской организации партии "Слуга народа"

В совет организации также вошли народный депутат Андрей Холодов, министр культуры Александр Ткаченко и депутаты-мажоритарщики по Киеву от партии "Слуга народа"

Николай Тищенко. Фото: Facebook Николай Тищенко. Фото: Facebook
Николай Тищенко. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Николай Тищенко избран главой городской организации партии "Слуга народа" города Киева

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раду Украины Евгения Кравчук.

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По ее словам, в совет организации также вошел народный депутат Андрей Холодов, министр культуры Александр Ткаченко и депутаты-мажоритарщики по Киеву от партии "Слуга народа".

"Немного подробнее остановлюсь на киевской городской организации. Понимаю, что к ней будет приковано больше всего внимания. В Совет столичной организации вошли: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; народный депутат Андрей Холодов; депутаты, которые избирались по мажоритарным округам в столице: Анна Бондарь, Mariana Bezuhla, Liudmyla Buimister, Грищук Рома, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Lesia Zaburanna, Maksym Perebyinis, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко", — написала нардеп.

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Кравчук считает, что эти люди "понимают ситуацию в Киеве, проблемы, с которыми сталкиваются жители столицы".

"Уверена, что смогут сформировать мощную команду", — добавила она.

Напомним, ранее политический аналитик Игорь Петренко заявил, что на сегодня группа народного депутата Николая Тищенко занимает лидирующие позиции в глазах президента в отличие от группы Коломойского, которая создает проблемы для Зеленского. 

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