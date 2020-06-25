Только за одну неделю новых заявок на программу "5-7-9" поступило на 1,6 млрд грн — Кабмин

За предыдущую неделю, с 12 по 19 июня, динамика государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" составила +69% или +593 заявки с пакетом документов на 1,6 млрд грн.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала "Прямой".

"Процесс по программе 5-7-9 активно пошел. Только за одну предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% — на 1,1 млрд грн. Есть 16 банков, которые работают по этой программе", — отметил он.

Так, по состоянию на 22 июня, уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн:

57% — в области сельского хозяйства;

17% — торговля и промышленность;

6% — промышленная переработка.

При этом лидерами по суммам заключенных договоров являются Кировоградская (8%) и Ровенская (8%) области.

Указано, что банки получили 5097 заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд грн.

Также известно, что на рефинансирование получены заявки с пакетами документов кредитов под 0% на сумму 2,22 млрд грн, среди которых уже выдано 35 кредитов на рефинанс под 0% на сумму 134 млн грн.

Начато кредитование с использованием кредитных гарантий. Выданы 2 "гарантированных кредита" на общую сумму 2,8 млн грн. Также выданы 2 кредита начинающим всего на 1,7 млн грн.

Ранее сообщалось, что государственный ПриватБанк с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".