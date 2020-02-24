Политика 20 минут назад

Трамп признался, что хочет примирения Украины и России

Глава США считает, что это было бы замечательно для всего мира

Трамп признался, что хочет примирения Украины и России Трамп признался, что хочет примирения Украины и России
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России.

Об этом он сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, сообщает  пул журналистов администрации.

В частности, Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях.

Кратко и по делу в Telegram

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", — отметил Трамп.

Ранее глава США заявил, что видит прогресс в отношениях Украины и РФ. Так, американский президент подчеркнул, что прогресс в отношениях Украины и России является заслугой украинского президента Владимира Зеленского.

"Я вижу, что за то короткое время, что вы находитесь на посту (президента), вы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Россией", — заявлял Трамп.

Читайте также:
У Зеленского пытаются добиться новых контактов с Трампом — NYT

Как сообщалось, во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский высказался относительно необходимости поддержки Украины со стороны США. Зеленский подчеркнул, что войну на Донбассе можно остановить только совместными усилиями Вашингтона и Евросоюза.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что урегулирование конфликта на Донбассе может осуществляться за счет размещения там международного контингента войск.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

США ужесточат правила выдачи грин-карт иностранцам
США ужесточат правила выдачи грин-карт иностранцам
В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)
В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)
Отцепленный из-за коронавируса вагон поезда Киев-Москва возвращается в Украину
Отцепленный из-за коронавируса вагон поезда Киев-Москва возвращается в Украину
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. В США при полете на самодельной ракете погиб сторонник идеи плоской Земли (ВИДЕО)

  2. "Вирус, который заражает страну": на Банковой требуют увольнения Авакова (ФОТО, ВИДЕО)

  3. NASA показало быстрое таяние ледяной шапки в Антарктиде (ФОТО)

  4. Протестующие из-за карантина в Новых Санжарах записали обращение к Зеленскому (ВИДЕО)

  5. Директора завода "Укроборонпрома" задержали на взятке (ФОТО)

Загрузка...