Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на пост посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение Сенату номинацию генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дейтон сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны и хорошо знаком с ситуацией в стране. С 2010 года он возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а раньше 40 лет служил в Сухопутных силах США. Выдвижение Дейтона кандидатом на этот пост положительно оценили бывшие послы США, пишет "Голос Америки".

Читайте также: Временный поверенный вместо посла США в Украине: что за этим стоит

Как ранее объяснял Delo.ua экс-руководитель Дипломатической академии при МИД и действующий Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, в США процедура назначения нового посла может длиться минимум три месяца.

"В США назначение посла — это довольно долгая процедура. Происходит номинация, потом она утверждается Белым домом. Потом Конгресс — в Сенате обязательно проходят слушания. Потом кандидат общается с Комитетом Сената по международным отношениям. И если его утверждают, тогда уже происходит официальное назначение и посол может прибыть в страну, — объясняет Корсунский. — Кроме того, послы, которые часто бывают политическими назначенцами, а не кадровыми дипломатами, обязательно проходят трехмесячное обучение при Государственном департаменте. Даже если это сенаторы, конгрессмены, миллиардеры — нет никакого значения, они три месяца там обучаются тому, как руководить дипломатическим представительством".

Напомним, что в Украине уже год нет поста США. Вместо него дипломатической миссией страны руководят временные поверенные.

В начале 2020 года, вместо Уильяма Тейлора, который завершил свою дипломатическую миссию в Украине, временной поверенной в делах США в Украине стала замглавы миссии США в Киеве Кристина Квин.