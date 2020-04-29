Экономика 1 час назад

Трамп запустил мясокомбинаты по закону об оборонной промышленности

Глава США использовал закон об оборонном производстве для работы мясной промышленности

Трамп запустил мясокомбинаты по закону об оборонной промышленности Трамп запустил мясокомбинаты по закону об оборонной промышленности
Мясо. Фото: из отрытых источников

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве для обеспечения работы мясоперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Отказ от переработки скота приведет к исчезновению с рынка миллионов фунтов мяса, что может привести к долгосрочным сбоям в цепочке поставок",— говорится в сообщении.

Из-за заражения сотрудников коронавирусом COVID-19 в США были закрыты заводы по переработке мяса компании Tyson Foods в штате Айова, компании JBS в штате Висконсин и 3 завода компании Smithfield в Миссури, Висконсине и Южной Дакоте.

Закон об оборонном производстве глава США подписал в конце марта. Он позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд, но в этот раз, по словам президента, он применяется для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Указано, что в начале апреля Трамп использовал закон об оборонном производстве для обеспечения производства аппаратов искусственной вентиляции легких, а также для обеспечения поставок необходимого количества респираторов типа N95 у компании 3М.

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Известно, что количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США превысило 1 млн человек. В США зафиксировано также наибольшее число летальных случаев — 57 тысяч.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что в экономику США вкладывается "беспрецедентное количество налоговых льгот".

Из-за этого, по его словам, американская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, восстановится этим летом и в начале осени 2020 года.

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