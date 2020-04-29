Трамп запустил мясокомбинаты по закону об оборонной промышленности

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве для обеспечения работы мясоперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Отказ от переработки скота приведет к исчезновению с рынка миллионов фунтов мяса, что может привести к долгосрочным сбоям в цепочке поставок",— говорится в сообщении.

Из-за заражения сотрудников коронавирусом COVID-19 в США были закрыты заводы по переработке мяса компании Tyson Foods в штате Айова, компании JBS в штате Висконсин и 3 завода компании Smithfield в Миссури, Висконсине и Южной Дакоте.

Закон об оборонном производстве глава США подписал в конце марта. Он позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд, но в этот раз, по словам президента, он применяется для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Указано, что в начале апреля Трамп использовал закон об оборонном производстве для обеспечения производства аппаратов искусственной вентиляции легких, а также для обеспечения поставок необходимого количества респираторов типа N95 у компании 3М.

Известно, что количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США превысило 1 млн человек. В США зафиксировано также наибольшее число летальных случаев — 57 тысяч.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что в экономику США вкладывается "беспрецедентное количество налоговых льгот".

Из-за этого, по его словам, американская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, восстановится этим летом и в начале осени 2020 года.