Тренд на человечный сервис: оцениваем, как работает с бизнесом банк Альянс

Конкуренция между банками перешла на новый уровень: на место финансовых инструментов пришли нефинансовые. Пандемия Covid-19 заставила многие банковские учреждения резко менять свой подход к клиентам, для которых на первое место вышли быстрота и качество обслуживания. Банки, которые быстрее смогли среагировать и проявить гибкость по отношению к своим клиентам, оказались в выигрыше.

В сегодняшних условиях, когда учетная ставка Национального банка снижена до 6%, банки не могут себе позволить конкурировать друг с другом, поднимая доходность по депозитным вкладам. Поэтому финансовые учреждения вынуждены наращивать свою клиентскую базу не благодаря финансовым инструментам, а благодаря своей готовности меняться с учетом пожеланий клиентов.

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Опрос среди предпринимателей-собственников бизнеса относительно удобства-неудобства сервисов банков показал, что предприниматели оценивают крупные банки как надежные, но не гибкие. Некоторые нишевые банки делают ставку на эмоции, быстроту, человечность и простоту своих сервисов. "Банк, который будет минимизировать моё время, станет моим выбором. А если банк будет заинтересован в развитии моего бизнеса, точно рассмотрю его. Очень хочется говорить с банком на одном языке", — подчеркнул один из респондентов.

В целом, идеальный банк глазами бизнесменов выглядит как соединение человечности и технологий.

Программа "5-7-9" для МСБ на максимум

Потенциально, таким человечным консультантом, который поддержит в развитии, посоветует специалистов, подберет особый продукт для каждого, — может стать Банк Альянс, который сумел быстро среагировать на потребности клиентов в условиях принятых государством карантинных мер. Банк активно кредитует малый и средний бизнес. Так, Альянс стал одним из первых коммерческих банков уполномоченным банком по государственной программе кредитования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9", которая реализуется правительством по инициативе президента Украины через Фонд Развития предпринимательства.

Отметим, согласно информации Министерства финансов, за более 5 месяцев программы "Доступные кредиты 5-7-9%" кредиты получили 1250 предпринимателей на общую сумму 1,775 млрд грн, из них: 106 сделок на 360,136 млн грн подписали за прошлую неделю и заключили 110 новых кредитных соглашений на сумму 324 млн грн уже на этой неделе (по состоянию на 20 июля).

Программа "5-7-9%" — популярная и в "Банке Альянс" для МСБ-клиентов, ведь кредитование до 3 млн грн по льготным ставкам на срок до 5 лет — это то, что дает возможность развить бизнес и выйти на новый уровень. Простые условия и поддержка консультанта на каждом этапе — то, что придает уверенности на каждом этапе. А заявку на участие можно заполнить онлайн. Работа банка с этой программой, является очевидным признаком того, что банк верит в украинский бизнес и делает ставки на его рост, и экономический рост в целом.

Банк на стороне бизнеса

Такая вера банка в бизнес не может быть не оценена самим бизнесом. Следует ожидать, что в ближайшее время количество клиентов банка увеличится. Тем более, что, как рассказывают в самом банке, время и финансы Альянс рассматривает как главные активы предпринимателя: банковская модель банка проработана таким образом, чтобы эти ресурсы использовались максимально эффективно.

Так, наличие достаточного числа обученных сотрудников позволяет ускорить все процессы, подстраивая их под задачи клиентов. Например, открыть счет за один день, принять сразу на месте решение о выдаче кредита в корпоративном секторе — до 1 млн грн и так далее. "Даже решение об отказе в какой-либо услуге принимается быстро, поскольку для бизнеса любая ясность лучше бесконечного ожидания", — говорят в банке.

Команда менеджеров банка Альянс, проявляя человечный подход, стремится решать проблемы клиентов даже в тех случаях, когда другие, особенно крупные банки, от них отказываются. Здесь не зациклены на стандартизации процедур, front-оffice постоянно находится на связи с клиентами, отзывчивы к их потребностям и старается развернуть всю структуру банка на решение клиентского вопроса в рамках законодательства.

Для удобства клиентов банк также развивает свою филиальную сеть — на данный момент уже есть 23 отделения. Отделения можно найти во всех городах-миллионниках. В перспективе Альянс планирует открыть свои представительства во всех областных центрах.

Негосударственные гарантии

Тем не менее, несмотря на то, что бизнесмены при выборе банка ставят на первое место скорость предоставления услуг, о финансовой стабильности банка Альянс также стоит сказать. Хорошим показателем финансовой устойчивости АО "Банк Альянс" является низкий процент проблемных кредитов (менее 1%). Для сравнения: средний показатель проблемной задолженности по банковскому сектору, по данным НБУ, составляет около 50%.

По наблюдениям, часто как физические лица, так и представители МСБ останавливают свой выбор на государственном банке именно потому, что он государственный и якобы финансово более безопасен, а не потому что он предлагает лучшие условия или более человеческий подход. Однако, следует обратить внимание, что именно в государственных банках процент проблемных кредитов самый высокий. "На государственные банки приходится три четверти (вместе с ПриватБанком) всех проблемных кредитов", — заявила недавно первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Отметим, что еще в конце мая с целью развития банка и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов, Альянс увеличил размер уставного капитала путем направления в него части прибыли за 2018 года на 105,12 млн грн или 40% — с 260 млн грн до 365,12 млн грн. Существенное увеличение уставного капитала дает возможность обеспечить кредитование реального сектора экономики государства в соответствии с потребностями рынка. Кроме того, это четкое подтверждение для инвесторов и партнеров банка о намерениях развития и надежности банка Альянс.

Попутно банк также развивает очень востребованное на сегодня агронаправление. Еще летом прошлого года Альянс стал первым в Украине банком, который решился выдать займ кредитному союзу, финансирующему мелких агропроизводителей. Для этого был разработан специальный кредитный продукт, которым теперь могут воспользоваться другие участники рынка.

Заработать, обезопасить и приумножить

Сохранить и приумножить свои сбережения — это цель, которую ставят перед собой не только бизнесмены, но и физические лица. Для того, чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности с введением в Украине карантинных мер, им особенно стало не хватать качественных консультаций и помощи в выборе банковских продуктов, ведь для инвестирования могут использоваться разные инструменты: профессиональное управление банком деньгами, Форекс, работа с ОВГЗ, депозитные вклады и так далее.

Несмотря на то, что любой банк — это, в первую очередь, бизнес, в Альянсе подчеркивают, что главная задача банка — быть тиммейтом для каждого украинского бизнеса, работая с клиентом в одной команде и подстраиваясь под его темп. Говорят, такой подход работает.

"Он придает осмысленности работе всего персонала и формирует более лояльное отношение клиентов, особенно, малого и среднего бизнеса, на который мы делаем ставку", — рассказывает глава правления банка Юлия Фролова.

Валютный вопрос

Отметим, что у Альянса помимо всего прочего хорошо развита структура клиентского валютного портфеля. АО "Банк Альянс" является активным участником межбанковского валютного рынка Украины и осуществляет операции, связанные с покупкой, продажей, конверсией иностранной валюты и расчетные операции в иностранной валюте. Преимуществом является также то, что банк оперативно согласовывает со своими клиентами курс во время валютной сессии межбанка, что не дает клиентам банка понести убытки на его разнице. Полученную от продажи иностранной валюты гривну Альянс зачисляет своим клиентам в тот же день.

За счет высокой конкурентности тарифов банка и индивидуального подхода к каждому корпоративному клиенту Альянс гарантирует снижение затрат, связанных с ведением внешнеэкономической деятельности.

Если говорить о международных платежах клиентов, то они осуществляются по системе "Срочный платеж". О человечном сервисе говорит и тот факт, что банк предоставляет бесплатные персональные консультации в сфере валютного законодательства, помощь при заключении внешнеэкономических сделок, осуществления международных расчетов с учетом особенностей бизнеса и в сфере финансового мониторинга.

Командный подход

Помимо этого АО "Банк Альянс" является и социально ответственной финансовой структурой: он активно поддерживает молодые таланты, регулярно участвует в поддержке как благотворительных инициатив, так и программ развития спорта и культуры. Такую же социальную ответственность ставят на первое место сегодня все больше мотивированных, активных украинских предпринимателей — они хотят видеть рядом с собой банк, разделяющий их ценности, и именно таким банком для них может стать Альянс.