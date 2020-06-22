Каждый третий украинец положительно оценивает пребывание Украины в СССР, — исследование

Большинство украинцев считают, что пребывание в составе СССР принесло Украине больше пользы, чем вреда. При этом, количество тех, кто придерживается противоположного мнения, за 7 лет увеличилось на 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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"35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% выбрали вариант "трудно ответить наверняка, чего было больше". Впрочем, по сравнению с маем 2013 года, когда КМИС ставил аналогичный вопрос стало меньше тех, кто видит в советском периоде больше пользы (48% против 35%). В то же время, тех, кто видит больше вреда, стало больше — 18% до 28%. Доля тех, кто не смог определиться, тоже изменилась — с 31% до 25,5%", — отмечают социологи.

Если говорить об электорате конкретных политиков, то больше всего приверженцев идеи, что в СССР для Украины было больше вреда у Петра Порошенко — таких около 67%. А вот избиратели Юрия Бойко считают наоборот — 77% поклонников этого политика считают, что Украины преимущественно выиграла в составе СССР. Если говорить об избирателях Владимира Зеленского, то 31% считает, что было больше пользы, 25,5% говорят о вреде и еще 32% не смогли определиться.

СПРАВКА

С 24 по 31 мая КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью. При этом статистическая погрешность не превышает 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей близких к 25% и 1, 4% для показателей близких к 10%.

Напомним, что по данным КМИС если бы выборы президента провели в конце мая — начале июня 2020 года, первый тур с большим отрывом снова бы выиграл нынешний гарант Владимир Зеленский.