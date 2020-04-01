Три украинских банка попали под штрафные санкции НБУ

В марте Национальный банк Украины (НБУ) применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о таких финучреждениях, как ПроКредит Банк, Банк Украинский Капитал, РВС Банк и Укрэксимбанк.

Так, ПроКредит Банк получил письменное предостережение за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Банк Украинский Капитал оштрафован на 800 тысяч грн за то, что не анализировал финансовые операции клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

РВС Банку оштрафован на сумму свыше 3 млн грн из-за ненадлежащего обеспечения деятельности внутрибанковской системы предотвращения отмыванию денег.

По информации НБУ, это привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по финансовым операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для осуществления операций на соответствующие суммы.

Кроме этого, банк обслуживал клиентов-физлиц, осуществлявших циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в результате которых происходило получение ими значительной инвестиционной прибыли (соответственно юридические лица-контрагенты таких клиентов получали инвестиционный убыток).

В свою очередь, государственный Укрэксимбанк оштрафован на 600 тысяч грн за то, что не изучал данные клиентов в случаях, установленных законом, а также за то, что не анализировал финансовые операции клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

Напомним, в феврале 2020 года Национальный банк Украины по результатам проверок в отношении предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил к трем банкам меры воздействия.

В начале декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.