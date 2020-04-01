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Банки 1 час назад

Три украинских банка попали под штрафные санкции НБУ

Совокупная сумма штрафов составляет около 4,5 млн грн

Три украинских банка попали под штрафные санкции НБУ Три украинских банка попали под штрафные санкции НБУ
Фото: НБУ

В марте Национальный банк Украины (НБУ) применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о таких финучреждениях, как ПроКредит Банк, Банк Украинский Капитал, РВС Банк и Укрэксимбанк.

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Так, ПроКредит Банк получил письменное предостережение за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Банк Украинский Капитал оштрафован на 800 тысяч грн за то, что не анализировал финансовые операции клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

РВС Банку оштрафован на сумму свыше 3 млн грн из-за ненадлежащего обеспечения деятельности внутрибанковской системы предотвращения отмыванию денег.

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По информации НБУ, это привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по финансовым операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для осуществления операций на соответствующие суммы.

Кроме этого, банк обслуживал клиентов-физлиц, осуществлявших циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в результате которых происходило получение ими значительной инвестиционной прибыли (соответственно юридические лица-контрагенты таких клиентов получали инвестиционный убыток).

В свою очередь, государственный Укрэксимбанк оштрафован на 600 тысяч грн за то, что не изучал данные клиентов в случаях, установленных законом, а также за то, что не анализировал финансовые операции клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

Напомним, в феврале 2020 года Национальный банк Украины по результатам проверок в отношении предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил к трем банкам меры воздействия.

В начале декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о финмониторинге и противодействии отмыванию денег

 

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