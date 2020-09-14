Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы. Олег Филимонов от "Слуги народа" — третий

Если бы местные выборы проводились в начале сентября, то действующий мэр Одессы Геннадий Труханов получил бы большинство голосов, победив в первом туре. Кандидат от провластной партии "Слуга народа" Олег Филимонов стал бы только третьим.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 27 августа по 8 сентября. Методом личного интервью было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех районах Одессы. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

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Отмечается, что наибольшая поддержка у Труханова — 46,6% среди всех одесситов и 61% среди тех, кто определился со своим выбором. Если бы выборы проходили в начале сентября и в них участвовали указанные кандидаты, действующий мэр города мог бы победить в первом туре. Кроме этого, 65,8% всех респондентов считают, что именно он имеет самые высокие шансы на победу.

Вторую строчку занимает народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Среди всех одесситов его готовы поддержать 6,1%, а среди тех, кто определился — 8%. В его победе уверены 1,3% опрошенных. На третьем месте рейтинга находится Филимонов — 4,2% и 5,5% соответственно. В его победе уверены 1,5% респондентов.

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Если же говорить о конкретных политических силах, то наибольшую поддержку получит партия "Доверяй делам" (лидер политической силы — Труханов). Среди всех одесситов ее готовы поддержать 34,1%, а среди определившихся — 46,6%. На втором месте — "ОПЗЖ" (12,4% и 17%), а на третьем — "Слуга народа" (6,7% и 9,1%).

Напомним, что комик и пародист Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от провластной партии "Слуга народа". О том, что он намерен бороться за пост городского градоначальника официально было объявлено на съезде партии 31 августа 2020 года.