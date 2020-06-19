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В мире 1 час назад

Турецкое издание "женило" Владимира Зеленского на Вере Брежневой

Издание Нurriyet ошибочно проиллюстрировало статью о болезни Елены Зеленской фотографией певицы Веры Брежневой

Елена и Владимир Зеленские. Фото: Facebook Елены Зеленской Елена и Владимир Зеленские. Фото: Facebook Елены Зеленской
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Facebook Елены Зеленской

Одно из ведущих турецких изданий Нurriyet опубликовало статью о больной коронавирусом первой леди Украины Елене Зеленской, но ошибочно проиллюстрировало ее фотографией президента Украины и певицы Веры Брежневой.

Издание использовало снимок из фильма "8 лучших свиданий", где роль пары сыграли Зеленский и Брежнева. Позднее ошибку на сайте издания исправили, но в газете фото осталось, пишет "Новое время" со ссылкой на украинское посольство в Турции.

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"Мы видели и уже отреагировали. Редакция извинилась и заменила фотографию на сайте", — отметили в посольстве.

Теперь материал на сайте иллюстрирует фотография Владимира Зеленского. Впрочем, в газетах так и останется ошибочное фото.

Турецкое издание по ошибке проиллюстрировало статью о Елене Зеленской фотографией певицы Веры Брежневой. Фото: Главком

Отметим, что Нurriyet — главная турецкая газета, ее тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.

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Напомним, что коронавирус у Елены Зеленской обнаружили 12 июня. Спустя несколько дней она была госпитализирована в Александровскую больницу Киева с двусторонней полисегментарной пневмонией.

По информации Офиса президента, сейчас состояние первой леди средней тяжести, в дотации кислорода она не нуждается и сейчас проходит антибактериальную терапию. Владимир Зеленский и их дети здоровы и регулярно проходят тестирование на коронавирус.

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