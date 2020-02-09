TURKSİD: в Киеве презентовали Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей

Вчера, 8 февраля, в Киеве презентовали Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей Турции, Украины и Румынии TURKSİD, сообщает "Крым.Реалии".

По информации издания, в мероприятии приняли участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава TURKSİD Эртан Баштухан, крымско-татарские предприниматели из Турции, Украины и Румынии, а также представители посольств.

Лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев заявил о том, что ассоциация TURKSİD является важным шагом на пути к возвращению аннексированного Крыма Украине.

Представитель TURKSİD в Украине Исмет Юксель подчеркнул значимость создания Ассоциации для развития связей с международным сообществом.

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Глава TURKSİD Эртан Баштухан (Ertan Baştuğan, Турция) обратил внимание участников на то, что Турция и турецкий бизнес открыто заявляют о своей поддержке Украины с начала незаконной оккупации Крыма.

Ассоциация крымско-татарских предпринимателей TURKSID начала работу с 1 октября 2019 года. Главный офис ассоциации будет располагаться в Стамбуле. В середине октября ассоциация TURKSİD заявила об открытии филиала в Киеве. Представителем TURKSİD в Украине стал предприниматель Исмет Юксель. По словам главы ассоциации Эртана Баштухана, в дальнейшем планируется открытие филиалов в Польше, Болгарии и странах Балтии.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства".