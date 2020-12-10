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В мире 1 час назад

Twitter назвал самые популярные видео, темы и персоны 2020 года

Запись о смерти актера Чедвика Боузмана стала самым популярным твитом в этом году и вообще

Twitter назвал самые популярные видео, темы и персоны 2020 года Twitter назвал самые популярные видео, темы и персоны 2020 года

Социальная сеть Twitter подвела итоги 2020 года, представив рейтинги самых популярных твитов, хэштэгов, видеороликов и наиболее упоминаемых пользователями персон.

Как сообщается в блоге компании, запись о смерти от рака американского актера Чедвика Боузмана в его аккаунте стала самой цитируемой в этом году и более того — самой популярной за все время. Она получила 7,6 млн лайков.

Кратко и по делу в Telegram

Среди других наиболее популярных твитов — видео с аккаунта корейской поп-группы BTS и шутки актера Маколея Калкина о том, что ему стукнуло 40 лет, а также комика Энди Милонакиса о "хорошем выборе" астронавтов, решивших покинуть Землю и отправиться на МКС в ракете компании SpaceX 30 мая.

Twitter подчеркивает при этом, что рассматривалось только по одной самой популярной записи с каждого аккаунта.

Главным хэштэгом, использовавшимся в этом году, предсказуемо стал #COVID19. Его вместе с другими его вариантами использовали почти 400 млн разы. При этом третье место занял тэг #StayHome ("Оставайся дома"), непосредственно связанный по смыслу с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни.

В то же время второе место занял тэг #BlackLivesMatter, обозначающий общественное движение, появление которого спровоцировала смерть в мае афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого задержания полицейским в Миннеаполисе.

Флойд при этом стал третьим по упоминаемости человеком в этом году. Первые два места предсказуемо заняли действующий президент США Дональд Трамп и победивший его на выборах Джо Байден. Всего же в 2020 году было отправлено более 700 млн твитов о выборах по всему миру.

Кроме того, отмечается, что в нынешнем году фиксировалось около 7 тысяч твитов о телевидении и фильмах в минуту, а использование смайликов и прочих эмодзи выросло на 40%.

Количество твитов о еде в 2020 году выросло почти в три раза. При этом, как отмечает Twitter, тенденции в использовании эмодзи, связанных с едой, намекают, что человечество серьезно пристрастилось к сладкому.

Самые же популярные смайлики в уходящем году были следующими:

В свою очередь, топ-10 самых обсуждаемых в соцсети спортивных чемпионатов и команд со всего мира выглядит следующим образом.

Помимо этого, Twitter отмечает, что количество записей, в которых выражается благодарность кому-либо, увеличилось в 2020 году на 20%. Особый рост был среди твитов с благодарностью врачам (+135%), учителям (+30%) и работникам значимых и передовых профессий. Последнее определение упоминалось в этом году более 17 млн раз. Отметим, что использовать его начали именно в контексте пандемии Covid-19.

Напомним, ранее Google назвал самые популярные запросы украинских пользователей в 2020 году.

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