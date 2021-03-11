Происшествия 5 минут назад

У берегов Румынии затонуло судно с украинцами на борту: есть погибшие (ВИДЕО)

В результате кораблекрушения как минимум два человека погибли

Затонувшее судно Volgo Balt 179. Фото: shipspotting.com Затонувшее судно Volgo Balt 179. Фото: shipspotting.com
Затонувшее судно Volgo Balt 179. Фото: shipspotting.com

В Черном море возле Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа на борту.

В результате происшествия как минимум два человека погибли, сообщает румынский портал Hotnews.ro.

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Известно, что корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

По информации Grup Servicii Petroliere, которая участвует в спасательной операции, судно Volgo Balt 179 полностью затонуло, при этом два человека погибли.

"Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщина, все они — граждане Украины", — говорится в сообщении.

По данным Grup Servicii Petroliere, пока спасены 10 человек, они находятся в больнице корабля GSP Falcon и получают необходимую помощь.

В то же время одного члена экипажа пока не нашли, спасательная операция продолжается.

Указано, что общая грузоподъемность корабля составляла 3500 тонн, а длина — 114 метров. Volgo Balt 179 был построен в 1973 году.

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Вместе с тем первая информация, которую порталу News.ro предоставили представители румынского Агентства по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM), указывала на то, что корабль российский.

Представители ARSVOM заявили, что корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. Известно, что море в этом районе бурное, волны достигают 4 метров.

На место происшествия был отправлен корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM.

Напомним, 17 января 2021 года в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул такой же сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

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