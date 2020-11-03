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В мире 30 минут назад

У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным данным, погиб один человек

Фото: Habertürk Фото: Habertürk
Фото: Habertürk

3 ноября в Турции, недалеко от Аланьи (провинция Анталия) перевернулся туристический катер, на котором находилось несколько десятков человек, передает сообщает "Takvim".

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Как отмечает издание, экскурсионный катер затонул по неизвестной причине примерно в 50 — 100 метрах от побережья в районе Аланьи.

На судне в этот момент находилось около 30 человек.

В настоящее время команды береговой охраны, которые прибыли на место чрезвычайного происшествия, продолжают спасательные работы.

По информации Habertürk, в результате катастрофы погиб один человек, его тело достали из воды.

На место прибыло много машин скорой медицинской помощи, чтобы помочь пострадавшим.

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Напомним, в августе 2019 года у берегов провинций Илоило и Гимарас в центральной части Филиппин затонули три парома, в результате чего погибли не менее 25 человек.

Ранее у западного побережья Франции в Атлантическом океане перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа

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