У берегов Турции затонул катер с туристами, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

3 ноября в Турции, недалеко от Аланьи (провинция Анталия) перевернулся туристический катер, на котором находилось несколько десятков человек, передает сообщает "Takvim".
Как отмечает издание, экскурсионный катер затонул по неизвестной причине примерно в 50 — 100 метрах от побережья в районе Аланьи.
На судне в этот момент находилось около 30 человек.
В настоящее время команды береговой охраны, которые прибыли на место чрезвычайного происшествия, продолжают спасательные работы.
По информации Habertürk, в результате катастрофы погиб один человек, его тело достали из воды.
На место прибыло много машин скорой медицинской помощи, чтобы помочь пострадавшим.
Напомним, в августе 2019 года у берегов провинций Илоило и Гимарас в центральной части Филиппин затонули три парома, в результате чего погибли не менее 25 человек.
Ранее у западного побережья Франции в Атлантическом океане перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа