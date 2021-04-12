У кандидата в главные прокуроры Харьковщины Муратова оказалась богатая теща, — СМИ

Заместитель прокурора Харьковской области и кандидат на должность главного областного прокурора Станислав Муратов записывает все свое имущество на родственников.

Об этом идет речь в статье "Бедный зять. Кем прикрывает харьковский прокурор Муратов свои коррупционные миллионы?", опубликованной изданием Politeka.

По информации издания, согласно декларации за 2019 год, сам Муратов "как-то подозрительно и даже немного неприлично беден. Ведь лично у него практически ничего нет. Относительно скромная квартира в Харькове, площадью почти 76 квадратных метров, которой он владеет совместно с матерью, да земельный участок в 800 квадратных метров. Участок, конечно, не очень маленький, но всего один. А больше ни машины, ни квартиры, ни золота или дорогих часов. Зарплата всего 400 тысяч гривен в год да бонусы от ПриватБанка в размере 158 грн. Вот и весь доход зампрокурора области. Есть правда некоторые сбережения. Дома наличностью хранится 24 тысячи долларов, что к слову в 1,5 раза больше его годовой зарплаты, а в банках накоплено чуть меньше 2 тысяч грн."

В то же время теща Муратова Татьяна Ильинична, согласно той же декларации, за отчетный 2019 год получила "14 тысяч гривен пенсии и более 500 тысяч грн дохода от предпринимательской деятельности и еще 11 тысяч от сдачи имущества в аренду. "А имущества у тещи Муратова более чем достаточно. Одних земельных участков у Татьяны Ильиничны четыре: в Харькове площадью 822 квадратных метров, в смт Хорошеве Харьковской области площадью 1500 квадратных метров, в городе Кобеляки Полтавской области площадью 935 квадратных метров, в селе Бутенки Полтавской области площадью 37 800 квадратных метров".

"А еще у тещи прокурора много разной недвижимости: дом в Кобеляках площадью 67,77 квадратных метров, дом в Харькове 225,8 квадратных метров, квартира в Харькове 18,5 квадратных метров, гараж в Харькове 53,4 квадратных метров, три нежилых помещения там же площадью 32 квадратных метров, 53,9 квадратных метров и 54,9 квадратных метров. Не обделена теща Муратова и автотранспортом. На нее записаны сразу три авто: BMW X6 2012 года выпуска, CHRYSLER 2006 года выпуска и Toyota Camry 2017 года выпуска. Кроме того, Татьяна Ильинична владеет половиной акций компании "АЛЗИ", которая специализируется на розничной торговле", — говорится в статье.

Правда, как отмечает издание, не так давно Татьяна Ильинична, судя по всему, покинула этот мир, оставив все свое немалое состояние дочери. Согласно декларации за 2020 год, отмечает издание, имущество, которое раньше было записано на тещу, оформляет как наследство жена прокурора Светлана Муратова. В это имущество, помимо земли, домов, машин и корпоративных прав, входит и более 6 млн гривен сбережений.

"Так что за благосостояние семьи Муратова в ближайшие годы волноваться точно не нужно, а вот в том, что касается его склонности к коррупции, тут есть повод для беспокойства. Ведь большинство чудесно осознают, что покойная теща-пенсионерка вряд ли являлась бизнес-гением, обеспечившим небедную старость и себе, и своим детям", — делает вывод издание.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным прокурором Харьковской области может быть назначен нынешний заместитель областного прокурора Станислав Муратов. Его сейчас продвигают губернатор Айна Тымчук и Вадим Слюсарев, которого СМИ называют "серым кардиналом" Харьковщины.