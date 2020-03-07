У Нефьодова опровергают заявление Дубинского, будто он написал заявление об уходе

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов якобы написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Нефьодов написал заявление по собственному желанию", — написал в мессенджере парламентарий.
При этом он назвал возможного следующего руководителя украинской таможни.
"Предварительно, следующий руководитель таможни — Макаренко", — добавил Дубинский.
Очевидно, что речь идет об Анатолии Макаренко — бывшем заместителе главы Государственной фискальной службы Украины.
В то же время в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины корреспонденту Delo.ua опровергли информацию об отставке Нефьодова.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал таможню и ее руководителя за провал в борьбе с контрабандой.
Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда открыло уголовное производство в отношении главы таможенной службы Максима Нефьодова по подозрению в коррупции.