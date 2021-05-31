Общество 8 минут назад

У Олега Филимонова умер 15-летний внук

Работники скорой помощи пытались его реанимировать в течение 45 минут

Фото: Facebook Эвана Григора
Фото: Facebook Эвана Григора
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой
Фото: Instagram Карины Филимоновой

Бывший кандидат в мэры Одессы, актер и шоумен Олег Филимонов сообщил о смерти 30 мая своего 15-летнего внука Эвана Григора. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер", — написал артист.

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По его словам, работники скорой помощи пытались его реанимировать в течение 45 минут, однако у них не получилось.

В свою очередь, дочь актера кратко сообщила об этом на своей странице в Facebook следующим образом "Я люблю тебя to the moon and back", разместив также фото сына со спины.

Отметим, что в мэры Одессы на прошедших 25 октября 2020 года выборах Филимонов баллотировался от правящей партии "Слуга народа", но занял лишь четвертое место, получив 20 тысяч 388 голосов, или 9,87%.

Напомним также, что в январе погиб, катаясь на квадроцикле, 16-летний сын днепропетровского бизнесмена и политика, бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

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