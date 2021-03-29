Долар почав повільно рости — вже майже 28 гривень: яким буде курс валют на початку квітня

З минулого понеділка, 22 березня 2021 року, офіційний курс долара, встановлений НБУ, виріс на 0,9% — з 27,72 грн/долар до 27,97 грн/долар. На міжбанківському валютному ринку, згідно з даними компанії "УкрДилинг", за цей період долар виріс на 1 % — з 27,68 грн/долар до 27,95 грн/долар у покупці і з 27,69 грн/долар до 27,96 грн/долар у продажу.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,60/ 27,77 грн/долар до 27,82/28,03 грн/долар (+0,8% / + 0,9%). При цьому старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб зауважує, що спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,6% до 0,8% шляхом більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

У понеділок, 29 березня, курс гривні тримається близько позначки 27,95 гривні за долар. Ключовим фактором впливу на валютний ринок керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин називає епідеміологічну ситуацію і високовірогідне, у зв'язку з рекордними рівнями захворювань, введення в країні жорсткого локдауну.

Зазначимо, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я рівень госпіталізації хворих коронавірусною інфекцією в Україні перевищено у 20 областях та в Києві. При цьому 12 областей країни України, а також столиця, знаходяться в "червоній" карантинній зоні.

"Також ринок стежить за нерезидентами, які минулого тижня знизили свій пакет ОВДП на суму 1,77 млрд гривень (шляхом погашень). Частина гривні пішла на покупку валюти, решта чекає завтрашнього розміщення Міністерством фінансів державних цінних паперів на аукціоні, і за умови надання достатньо доброї прибутковості може повернуться на ринок", — зазначає Андрій Шевчишин.

У самих планах Міністерства фінансів розмістити на аукціоні 30 березня гривневі ОВДП з терміном обігу 91, 343, 602, 749, 1148 днів, а також ОВДП номіновані у доларах терміном обігу 379 і 729 днів.

Зауважимо, попередній аукціон, який Мінфін провів 23 березня, показав досить слабкі результати — від продажу ОВДП він приніс у державний бюджет тільки 6,453 млрд гривень. Це не покрило суму у понад 10 млрд гривень за ОВДП і відсотки за ними, яку 24 березня державі довелось погасити.

Тим часом в Альпарі очікують цього тижня подальшого зростання курсу долара щодо гривні. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн/долар, а готівковий долар в банках буде торгуватися близько позначок 28,0/28,2 грн/долар", — каже Вадим Іосуб.

Про те, що ймовірно, в найближчій перспективі курс гривні збереже волатильність, говорить Андрій Шевчишин. "При зміцненні гривні до 27,90 грн/долар є висока ймовірність повернення ринку до рівнів курсу 27,75 грн/долар", — каже він.

Станом на 29 березня 2021 року НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 27,9679 грн/долар. Курс євро — 32,95 грн/євро.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрились курсом 27,96/27,98 грн/долар, 32,93/32,96 грн/євро.

Середній курс гривні щодо долара у банках становить 27,85/28,05 грн/долар, 32,70/33,07 грн/євро.

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