У Раді повернулись до прийняття закону "Про працю": "Будемо вносити його як допрацьований"

Депутатська підгрупа з розробки допрацьованого законопроєкту №2708, який змінює Трудовий кодекс, невдовзі завершить свою роботу.

Про це у ході відкритого інтерв'ю в рамках Ukraine Economy Week розповіла голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За її словами, голова робочої підгрупи комітету Микола Бабенко "обіцяє, що найближчим часом, щойно завершиться карантин, йому потрібно буде ще 3-4 тижні.

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"Я думаю, що він вже і в режимі карантину почав працювати для того, щоб прибрати оті червоні заступи, які відбулися", — розповіла Третьякова.

Як відомо, законопроєкт "Про працю" №2708 у грудні 2019 року вніс в парламент уряд Олексія Гончарука. Хоча документ автоматично відкликали зі зміною Кабміну в березні, комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів вже ухвалив рішення про його включення до порядку денного ВРУ і почав доопрацьовувати.

"Ми чекаємо цей законопроєкт і будемо вносити як комітетський, як допрацьований, незалежно від того, що Кабмін його відкликав", — каже Галина Третьякова.

Як відомо, законопроєкт про працю Кабміну Гончарука передбачав низку змін, зокрема заборону маскування звільнень працівників "реорганізацією" та виплату обов"язкової компенсації працівникові у разі настання звільнення.

"Я прихильник того, щоб ми надали можливість звільняти людину з матеріальною компенсацією. І прихильник того, щоб знову починати розмову про це. Люди починають думати про це (оскарження звільнення — Delo.ua): "Навіщо мені бодатися з роботодавцем невідомо скільки, судитися, поновлюватися і приходити в цю нервову атмосферу, коли до мене застосовують булінг, харасмент, сексизм і таке інше, видавлюючи мене з цього робочого місця", — пояснила Третьякова.

"Є ще один блок, який мені дуже подобався у законопроєкті уряду Гончарука. Це впровадження в українське законодавство професійних суджень, коли трудовий кодекс може бути професійно опрацьований на підприємстві у спосіб, який не розписаний у законі безпосередньо. Наприклад, яким має бути дисциплінарний порядок на підприємстві? Це можна описати в законі на рівні прав і відповідальності роботодавця і найманих осіб, а можна розписати технологію. Юриспруденція — це права і обов"язки сторін, і закон насправді має бути інструментом оскарження в судових процесах і давати можливість судді стати на ту чи іншу сторону. От такий блок використання законодавства урядом Гончарука був використаний. Але проти нього багато HR-івців, юристів, навіть великих корпорацій, які почали задумуватися, а як це інтерпретувати і чи не буде Державна інспекція праці при застосуванні цих норм перевищувати свої повноваження і умовно, як кажуть, "наїжджати" на бізнес. Цей блок переходу в законодавстві до професійних суджень для мене є дуже логічним, але він поки що перебуває на стадії обговорення з роботодавцями", — розповіла Третьякова.

Тим часом у іншій дискусії на Ukraine Economy Week заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко також висловила сподівання, що українське трудове законодавство буде оновлене до кінця року.