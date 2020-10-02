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В мире 1 час назад

У Трампа и его супруги обнаружили COVID-19

Положительный тест на коронавирус COVID-19 зафиксирован также помощника Трампа Хоуп Хикс

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятые у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, показали положительный результат.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

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"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", — написал Трамп.

Кроме этого, положительный тест на коронавирус COVID-19 зафиксирован у близкого помощника президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова.

Ранее Трамп ввел режим стихийного бедствия по всей территории страны Соединенных Штатов Америки из-за пандемии коронавируса.

Это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

 

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