У Трампа и его супруги обнаружили COVID-19

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятые у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, показали положительный результат.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", — написал Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Кроме этого, положительный тест на коронавирус COVID-19 зафиксирован у близкого помощника президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова.

Ранее Трамп ввел режим стихийного бедствия по всей территории страны Соединенных Штатов Америки из-за пандемии коронавируса.

Это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории США.