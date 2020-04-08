У Зеленского поддерживают перенос Конституционного суда в Харьков

В Харькове находится большая концентрация ученых-правоведов, поэтому перенос Конституционного суда Украины именно в этот город — "абсолютно обоснованное предложение".

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в КСУ, нардеп Федор Вениславский, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Харьков — давняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом. Там хорошие традиции проведения юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда — абсолютно обоснованное предложение", — считает Вениславский.

Также депутат рассказал, мол, накануне принятия судом важных решений некоторые судьи систематически ездят на аудиенции к чиновникам, олигархам и криминальным авторитетам.

Поэтому перенос КСУ поможет дистанцировать его от различных политических сил, уверен Вениславский.

"А нынешнее помещение Конституционного суда можно будет предложить рассмотреть президенту Зеленскому как один из возможных вариантов расположения нового Офиса президента", — добавил нардеп.

Ранее стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.

Среди других предложений нардепа — отправлять всех судей в отпуск одновременно: "Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно".

Читайте также: Зеленский обсудил с главой МВФ закон о банках и судебную реформу в Украине

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой — законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года.

Также сообщалось, что Конституционный суд Украины получил представление группы народных депутатов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность.