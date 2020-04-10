Фондовый рынок 40 минут назад

У Зеленского предлагают выкупать ОВГЗ у банков по рекордно низким ставкам

Советник главы Офиса Президента Украины Страхова считает, что деньги от размещения гособлигаций должны пойти на крупные инфраструктурные проекты

У Зеленского предлагают выкупать ОВГЗ у банков по рекордно низким ставкам У Зеленского предлагают выкупать ОВГЗ у банков по рекордно низким ставкам
Фото: Диалог

Советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам, член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова предлагает выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национальным банком (НБУ) у банков по операциям РЕПО по очень низкой ставке.

"Единственное — я против того, чтобы денежная масса утекла в потребление. Я за то, чтобы на поддержку бизнеса и большие инфраструктурные проекты, создающие рабочие места", — написала она на своей странице в Facebook.

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Среди таких проектов она назвала, в качестве примера, проекты дорожного строительства.

Она отметила, что одной из причин для инициирования такой дискуссии является то, что инфляция в годовом измерении по итогам марта замедлилась до 2,3%.

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Советник главы ОП считает, что величину количественной поддержки "по-украински" можно откалибровать.

"Здесь вопрос хирургической точности нужен… Или альтернатива — НБУ опускает учетку до 3%. Но это таки экзотично", — написала Страхова.

По ее словам, финансирование МВФ и доноров будет в Украине через 1-2 месяца, тогда как меры поддержки нужны сегодня, так как ситуация сложная и продолжает ухудшаться.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин призвал правление центробанка покрыть через операции с ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации Кабмином выплат по этим облигациям резидентам (кроме физлиц) на 128 млрд грн в мае-декабре этого года.

Напомним, ранее глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей" заявил, что НБУ не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.

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