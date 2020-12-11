У Зеленского заверили, что макроэкономическая ситуация в Украине стабильная

Макроэкономическая ситуация в Украине на данный момент остается стабильной, несмотря на глобальную рецессию в мировой экономике.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, передает "Укринформ".
"Несмотря на глобальную мировую экономическую рецессию, вызванную ковидом, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной. Мы видим стабильность валюты, стабильность финансового рынка, видим одну из самых низких исторически учетных ставок Национального банка, мы видим низкие уровни инфляции", — сказала она.
"Соответственно, по сравнению с другими глобальными кризисами 2008 года, 2014-15-х годов, на самом деле, этот год относительно спокойный и стабильный с точки зрения финансового рынка", — добавила Ковалив.
В то же время замглавы Офиса президента заметила, что в 2020 году, наверное, самый большой фокус внимания власти был на системе здравоохранения и противоэпидемиологических мероприятиях, но при этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность.
Она также заявила, что "для обеспечения охраны здоровья и ситуации в экономике" объединились правительство, парламент, президент, команда в Офисе президента, представители бизнеса и международные партнеры.
К тому же, Ковалив сообщила, что аграрный сектор остается одним из мощных секторов экономики, который развивается и поддерживает высокие объемы экспорта, поступления валютной выручки и макроэкономическую стабильность.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вхождение Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business является одной из главных задач для властей.