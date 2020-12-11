У Зеленского заверили, что макроэкономическая ситуация в Украине стабильная

Макроэкономическая ситуация в Украине на данный момент остается стабильной, несмотря на глобальную рецессию в мировой экономике.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest, передает "Укринформ".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Несмотря на глобальную мировую экономическую рецессию, вызванную ковидом, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной. Мы видим стабильность валюты, стабильность финансового рынка, видим одну из самых низких исторически учетных ставок Национального банка, мы видим низкие уровни инфляции", — сказала она.

"Соответственно, по сравнению с другими глобальными кризисами 2008 года, 2014-15-х годов, на самом деле, этот год относительно спокойный и стабильный с точки зрения финансового рынка", — добавила Ковалив.

В то же время замглавы Офиса президента заметила, что в 2020 году, наверное, самый большой фокус внимания власти был на системе здравоохранения и противоэпидемиологических мероприятиях, но при этом удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Она также заявила, что "для обеспечения охраны здоровья и ситуации в экономике" объединились правительство, парламент, президент, команда в Офисе президента, представители бизнеса и международные партнеры.

К тому же, Ковалив сообщила, что аграрный сектор остается одним из мощных секторов экономики, который развивается и поддерживает высокие объемы экспорта, поступления валютной выручки и макроэкономическую стабильность.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вхождение Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business является одной из главных задач для властей.