Происшествия 6 минут назад

Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)

Отец погибшего ребенка обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи

Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО) Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Фото: Facebook

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили в Киеве 1 декабря 2019 года, заявил о подготовке нового покушения на него. Соответсвующее видеобращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос — это случайность?... Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг", — написал Соболев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Соболев обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на его заявление. 

Напомним, в самом центре Киева вечером 1 декабря 2019 года произошло вооруженное нападение на автомобиль "Range Rover" принадлежавший Вячеславу Соболеву, в результате которого погиб  его 3-летний сын. Крестной мамой убитого малыша была украинская певица Ирина Билык. 

Читайте также:
Суд арестовал стрелявших в депутата Киевского облсовета Соболева

Уже 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в покушении на Соболева.  Как известно, подозреваемым 18 и 19 лет, сами не из Киева, жили по поддельным документам. Оба служили в добровольческом батальоне "Аррат" "Украинской добровольческой армии". 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ермак заявил, что Украина должна стать "Меккой" для инвестиций
Ермак заявил, что Украина должна стать "Меккой" для инвестиций
Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому
Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому
В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)
В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Уход Богдана: что происходит в офисе Зеленского и чего ждать от его нового главы Ермака

  2. Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому

  3. В Украине запустили сервис, который перечисляет деньги за безопасное вождение

  4. В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

  5. Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса

Загрузка...