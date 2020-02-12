Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили в Киеве 1 декабря 2019 года, заявил о подготовке нового покушения на него. Соответсвующее видеобращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению Главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос — это случайность?... Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг", — написал Соболев.

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Соболев обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на его заявление.

Напомним, в самом центре Киева вечером 1 декабря 2019 года произошло вооруженное нападение на автомобиль "Range Rover" принадлежавший Вячеславу Соболеву, в результате которого погиб его 3-летний сын. Крестной мамой убитого малыша была украинская певица Ирина Билык.

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Уже 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу двух подозреваемых в покушении на Соболева. Как известно, подозреваемым 18 и 19 лет, сами не из Киева, жили по поддельным документам. Оба служили в добровольческом батальоне "Аррат" "Украинской добровольческой армии".