Учения в аэропорту Ужгорода: террористы захватили вертолет, выдвинув требования о Донбассе

Украинские силовики провели тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Ужгород". Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, по легенде, группа "террористов" захватила вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватила заложников.

Злоумышленники при этом "выдвинули" ряд требований экономического и политического характера, в частности, потребовали предоставить бронированный инкассаторский автомобиль с 1 млн долларов наличными и шесть бронежилетов.

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Также они требовали официального заявления главы Закарпатской обладминистрации о признании Операции объединенных сил на Донбассе гражданской войной.

В результате спецоперации силовики обезвредили "террористов" и освободили "заложников". При этом отмечается, что тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, что на днях СБУ также провела учения в Константиновке Донецкой области, где отработала предотвращение теракта на вокзале.