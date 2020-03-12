Общество 10 минут назад

УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год — СМИ

Также будут приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все национальные чемпионаты по футболу

УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год — СМИ УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год — СМИ
Фотоколлаж: Факты

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта 2020 года объявит о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает L'Equipe.

Также будут приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все национальные чемпионаты.

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Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале среди юниоров из-за распространения коронавируса.

В конце февраля 2020 года в ISU заявили, что проведение чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров 13 — 15 марта 2020 года не может быть организовано, так как компетентные органы города Сеула закрыли каток в Мокдонге и приказали отменить все запланированные соревнования из-за вспышки коронавируса.

Как известно, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

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