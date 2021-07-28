Украина готова к получению транша МВФ — Зеленский проведет переговоры с Георгиевой

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июля 2021 года, поведет телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

В ходе разговора будет обсуждаться предоставление следующего транша МВФ Украине, заявил глава государства на форуме "Украина 30".

По его словам, разговор будет касаться выполнения Украиной условий для получения следующего транша.

"Сегодня в 17:00 у меня телефонный звонок с директором-распорядителем МВФ Георгиевой. Сегодня мы поговорим, что готово, а что еще не готово. Мы сегодня на решающей стадии", — рассказал Зеленский.

При этом президент считает, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала Международному валютному фонду, поэтому МВФ может выделить очередной транш.

"Все что я обещал госпоже Георгиевой, все, что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Да, только первое голосование, но, тем не менее, мы прошли и реформу Службы безопасности Украины", — доложил он.

"Считаю, что мы готовы к получению транша", — добавил Зеленский.

Ранее вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина не испытает потрясений при отсутствии транша МВФ до конца 2021 года.

При этом в Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинская власть намерена договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по $700 млн, но может обойтись и без денег фонда.

В свою очередь советник президента по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены.