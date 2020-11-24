Экономика 1 час назад

Украина готова помогать в развитии железной дороги Афганистана — МИД

Украинские специалисты, по словам Кулебы, готовы организовать тренинги для афганских инженеров

Дмитрий Кулеба. Фото: Громадське Дмитрий Кулеба. Фото: Громадське
Дмитрий Кулеба. Фото: Громадське

Украинские компании готовы присоединиться к процессу восстановления Афганистана от последствий войны, в частности в развитии железнодорожной инфраструктуры в этой стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, принявший участие в заседании высокого уровня конференции "Афганистан 2020", проходящей в швейцарской Женеве, сообщает пресс-служба МИД.

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"Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы и железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения", — отметил он.

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Министр также напомнил, что Украина принимает важное участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", заверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание этой страны.

"Кулеба также выразил поддержку усилий руководства Афганистана в продвижении внутриафганского диалога. Он также отметил, что именно экономическое развитие Афганистана будет лучше способствовать укреплению мира, процветания и стабильности в регионе Южной и Центральной Азии", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале представители США и афганской группировки "Талибан" подписали в Катаре историческое соглашение, призванное положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет. По соглашению, США и их партнеры завершат полный вывод войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

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