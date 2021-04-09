Украина и Азербайджан переходят на новые правила торговли

С 13 апреля 2021 года между Украиной и Азербайджаном будут действовать новые правила экспорта и импорта.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба).

Как отмечают в ведомстве, к этому времени потеряет силу Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, подписанное между странами еще в рамках СНГ в 1993 году.

Для того, чтобы переход на новые правила прошел без помех, а сотрудничество между странами было расширено, Госпотребслужба и Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана провели консультации.

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"Украина и Азербайджан уже согласовали семь форм ветеринарных сертификатов, в том числе, сертификаты на экспорт в Азербайджан кормов растительного происхождения, сырья животного происхождения, мяса, мясных и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов. На рассмотрении азербайджанской стороны находятся проекты ветеринарных сертификатов для экспорта в Азербайджан продуктов животного происхождения (меда, продуктов пчеловодства, столовых яиц, муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных и других)", — говорится в сообщении.

В ходе консультаций также представители двух стран обсуждали подписание соглашения в сфере безопасности пищевых продуктов между Украиной и Азербайджаном.

"Рассмотрение сейчас находится на финальной стадии. Соглашение поможет вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, сделать рынки более доступными для представителей бизнеса и увеличить поступления в государственный бюджет", — отмечают в Госпотребслужбе.

Напомним, 12 декабря, состоялось заседание представителей стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ), в ходе которого обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли между государствами-участниками организации.

По результатам встречи главы делегаций подписали Совместное заявление, в котором определены четкое намерение соответствующих государств принимать меры для реального укрепления экономического сотрудничества государств-членов и увеличения объемов товарооборота.

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