30 минут назад

Украина и Азербайджан переходят на новые правила торговли

Чтобы переход на новые правила прошел без помех, Госпотребслужба и Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана провели консультации

С 13 апреля 2021 года между Украиной и Азербайджаном будут действовать новые правила экспорта и импорта.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба).

Кратко и по делу в Telegram

Как отмечают в ведомстве, к этому времени потеряет силу Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, подписанное между странами еще в рамках СНГ в 1993 году.

Для того, чтобы переход на новые правила прошел без помех, а сотрудничество между странами было расширено, Госпотребслужба и Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана провели консультации.

Читайте также:
Украина и Азербайджан приближаются к товарообороту в 1 млрд долл

"Украина и Азербайджан уже согласовали семь форм ветеринарных сертификатов, в том числе, сертификаты на экспорт в Азербайджан кормов растительного происхождения, сырья животного происхождения, мяса, мясных и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов. На рассмотрении азербайджанской стороны находятся проекты ветеринарных сертификатов для экспорта в Азербайджан продуктов животного происхождения (меда, продуктов пчеловодства, столовых яиц, муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных и других)", — говорится в сообщении.

В ходе консультаций также представители двух стран обсуждали подписание соглашения в сфере безопасности пищевых продуктов между Украиной и Азербайджаном.

"Рассмотрение сейчас находится на финальной стадии. Соглашение поможет вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, сделать рынки более доступными для представителей бизнеса и увеличить поступления в государственный бюджет", — отмечают в Госпотребслужбе.

Напомним, 12 декабря, состоялось заседание представителей стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ), в ходе которого обсуждались вопросы создания зоны свободной торговли между государствами-участниками организации.

По результатам встречи главы делегаций подписали Совместное заявление, в котором определены четкое намерение соответствующих государств принимать меры для реального укрепления экономического сотрудничества государств-членов и увеличения объемов товарооборота.

Фото: Depositphotos 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За месяц в Украине автопроизводство выросло на 43,5%
За месяц в Украине автопроизводство выросло на 43,5%
В ЕС одобрили обновленный проект об открытом небе с Украиной
В ЕС одобрили обновленный проект об открытом небе с Украиной
BlaBlaCar подключит к системе автобусных перевозчиков и построит в Украине инжиниринг-хаб
BlaBlaCar подключит к системе автобусных перевозчиков и построит в Украине инжиниринг-хаб
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Больничные по новым правилам. Меньше денег на выплаты сотрудникам и штрафы для врачей

  3. Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии

  4. Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном особняке

  5. Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...