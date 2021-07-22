Украина и Италия снова договорились о взаимном признании водительских прав

20 июля в Риме было подписано новое Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как сообщает пресс-служба МВД, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Договоренность о заключении нового Соглашения была достигнута по итогам IX заседания украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря 2020 года.

В МВД отмечают, что документ регулирует между странами вопросы взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые выбрали своим местом жительства территорию государства без сдачи ими экзаменов при обмене водительских удостоверений другого государства. Это позволит гражданам избегать дополнительных финансовых затрат на проведение таких экзаменов.

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"Для нас важно, чтобы украинцы могли получать удобные государственные сервисы не только у себя на родине, но и за рубежом. Настоящее Соглашение позволяет уменьшить бюрократическую волокиту и сэкономить средства для многих наших сограждан", — заявил Кубраков.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения получено и обработано более 22 000 запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

"Этот вопрос очень актуален для украинцев, легально проживающих и работающих в Италии. Процедура обмена занимает определенное время, так как для выяснения подлинности документов проводится специальная проверка. При выдаче нового итальянского водительского удостоверения украинское будет изыматься. Соответственно, итальянцы будут сдавать национальный документ при получении украинского", — сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

- легально проживают в Италии;

- являются резидентами страны менее четырех лет;

- имеют действительные украинские водительские права.

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Соглашение заключено сроком на пять лет, оно вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Новое Соглашение является редакцией предыдущего, заключенного в 2015 году сроком на пять лет. Согласно документу, в течение последнего года срока действия Соглашения стороны проводили консультации для его продолжения.

Над согласованием документа работали Министерство внутренних дел Украины и Министерство постоянной инфраструктуры и мобильности Италии.

Напомним, 1 июня приостановило свое действие Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя Украина подписала с Италией в ноябре 2015 года.