Украина и Канада ратифицировали соглашение о совместном производстве кино

Правительство Канады официально проинформировало Посольство Украины в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, соглашение позволит украинским продюсерам при условии совместного производства претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции.

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Аналогичные преференции предусмотрены и для канадских кинопроизводителей, которые будут снимать в Украине.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Украина способна предложить канадским продюсерам идеальные условия: как с финансовой точки зрения благодаря механизму кэш-рибейтив, так и мощные кадры.

"У нас крутые продакшены, где работают профессионалы. К тому же, есть специалисты, которые уже имеют опыт сотрудничества с международными производителями и заказчиками через богатую фильмовую практику копродукции. И, в-третьих, Украина совершенна для съемок, потому что у нас доступна широкая вариация локаций, которые передадут любую атмосферу", — прокомментировал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что 2 июля 2019 года в Торонто Кабинет министров Украины и Правительство Канады подписали Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений.

Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020 года. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года.

Напомним, в октябре, в день открытия Недели кинокритики в кинотеатре "Жовтень" состоялось награждение победителей третьей национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

Главную награду за лучший фильм украинские кинокритики отдали ленте "Атлантида" Валентина Васяновича. А сам Васянович назван лучшим режиссером.

Фильм был выдвинут от Украины на "Оскар".