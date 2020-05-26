Украина и Турция начинают договариваться о возобновлении авиасообщения

Вчера, 25 мая, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере провели рабочую встречу, в ходе которой договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Как отмечает ведомство, стороны уделили отдельное внимание реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украину 3 февраля 2020 года.

В частности, речь идет о масштабных инфраструктурных проектах в Украине и строительстве жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить необходимую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии.

Участники встречи обсудили также начало обмена рабочих визитов на период после снятия карантина.

Ранее сообщалось, что правительство Турции планирует разрешить прямые перелеты из Украины уже с 15 июля этого года.

В свою очередь, украинская власть сообщила о возможной дате возобновления работы пассажирской авиации с 15 июня.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.