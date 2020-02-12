Украина начала против Беларуси "газобетонную" войну

По жалобе украинских производителей газобетона стартовало антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков, которое может закончиться введением очередных пошлин. Об этом пишет белорусское издание TUT.BY.

Расследование проводится в отношении белорусских госпредприятий "Гомельстройматериалы" и "Белорусская цементная компания", а также частных — SLS Group и "Могилевский КСИ". На их долю приходится около 11% украинского рынка.

Лоббистами расследования стали крупнейшие производители газобетона — компании "Ориентир-Будэлемент" и "Аэрок". Обе размещаются в Киевской области и, по сути, контролируют более 55% рынка. Согласно жалобе, которую подала Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона (ВААГ), импорт в Украину газобетонных блоков происхождением из Республики Беларусь "мог влиять на цены национального производителя и, как следствие, влиять на ухудшение его хозяйственного положения в период 2017-2018 гг., а существующий значительный экспортный потенциал белорусских производителей грозит нанесением существенного ущерба национальному товаропроизводителю в будущем".

Как отмечается в статье, это не первая попытка доминантов рынка выдавить неудобных конкурентов из Украины. В конце 2018 года ВААГ уже обращалась с подобной жалобой — однако получила решительный отказ. Тогда Межведомственная комиссия по международной торговле не увидела оснований для расследования. Однако, в апреле 2019-го Минэкономразвития Украины начало расследование. По мнению представителей белорусских компаний, возникают сомнения в непредвзятости расследователей, а аргументы белорусской стороны не принимаются во внимание.

Цена газобетона белорусского происхождения в Украине является рыночной и существенно не отличается от той, по которой продают свою продукцию "Ориентир-Будэлемент" с "Аэроком". Цена газобетонных блоков из Беларуси с себестоимостью на рынке во Львове в размере составляет 1230-1250 грн за кубометр, что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей, представленных в Западном регионе — 1220-1260 грн за кубометр.

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Белорусские компании поставляют свою продукцию лишь в отдельные регионы Западной Украины, граничащие с Беларусью, а основным перевозчиком является "Укрзализныця". Ежегодно только компания SLS Group фрахтует до 2,5 тысяч ж/д вагонов. Потеря такого клиента нанесет существенный урон украинскому предприятию, а также украинским производителям цемента, из которых делают продукцию белорусские заводы.

Напомним, что президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский согласились работать над увеличением взаимного товарооборота, а в рамках форума в октябре 2019 года были подписаны коммерческие контракты на сумму свыше 500 млн долларов США, среди которых был и договор между ООО "Белбудматериалы-Украина" и "Белорусской цементной компанией" на поставку газобетонных блоков. В случае введения антидемпинговых пошлин, указанный контракт полностью потеряет свою актуальность, а себестоимость белорусского газобетона и вовсе превысит цены местных производителей на 70-75%.