Украина начала реэкспортировать газ, который ранее был завезен в страну из ЕС

Начался реэкспорт газа, который был ранее завезен в Украину из Европейского Союза.

Перед этим в стране были только транзит и импорт газа, сообщил гендиректор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, первые 15 млн кубометров газа были реэкспортированы в октябре в Венгрию и Польшу.

"Когда мы в 2016-2017 годах еще в "Укртрансгазе" проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", — отметил он.

Макогон также рассказал, что Оператор ГТС уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul.

"Это абсолютно новый источник дохода для компании, который был создан с нуля", — резюмировал он.

Short-haul — это особая услуга, которая с 1 января 2020 года позволяет получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода.

Основной смысл заключается в том, что если мощности на межгосударственных точках соединения незабронированные по стандартным тарифам, Оператор ГТС может предложить услугу шорт-холл для определенных пар точек, которые находятся на относительно близком расстоянии друг от друга.

Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для технических нужд Оператора ГТС Украины.