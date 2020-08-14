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Украина начала выдавать электронные визы гражданам еще 3 стран

Речь идет о гражданах Индии, Южной Африки и Филиппин

Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины
Фото: МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины 14 августа начало выдавать электронные визы гражданам еще трех стран.

В частности, речь идет о гражданах Индии, Южной Африки и Филиппин, сообщает пресс-служба МИД на странице Facebook.

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"С сегодняшнего дня МИД начинает централизованное оформление украинских электронных виз (э-виза) для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин", — говорится в сообщении.

Так, для оформления электронной визы необходимо:

- зарегистрироваться на веб-платформе МИД (https://evisa.mfa.gov.ua);

- в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов (паспорт, приглашение и тому подобное), оплатить банковской карточкой консульский сбор;

- получить готовую э-визу на электронную почту (отправляется в формате pdf).

Также в министерстве назвали преимущества э-визы: дистанционная подача документов в любое удобное время, получение документа без посещения консульского учреждения.

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Кроме того, состояние оформления визы можно отслеживать онлайн, а все заявители могут получить постоянную информационную поддержку.

Ранее в МИД анонсировали выдачу таких виз для еще трех стран. В ведомстве отмечали, что документ выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Как сообщалось, Украина отменила визы для туристов из Китая. При этом в министерстве заверяли, что безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами.

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