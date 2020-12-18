Происшествия 20 минут назад

Украина объявила в международный розыск судей Конституционного суда России

А также пытается добиться их заочного ареста

Судьи Конституционного суда РФ. Фото: kremlin.ru Судьи Конституционного суда РФ. Фото: kremlin.ru
Судьи Конституционного суда РФ. Фото: kremlin.ru

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск и попыталась заочно арестовать судей Конституционного суда России.

Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева агентство "РБК-Украина".

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Указано, что Главное следственное управление СБУ ведет расследование этого дела с марта 2018 года. По данным следствия, судьи КС РФ в марте 2014 года своими действиям способствовали легитимизации процесса оккупации Крыма российскими войсками.

В частности, именно Конституционный суд 19 марта одобрил "договор о присоединении" Крыма и Севастополя к России.

Известно, что подозрения по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса были отправлены украинскими правоохранителями по почте и на электронный адрес 19 судьям КС РФ в марте 2018 года.

Кроме того, в генпрокуратуру России был отправлен запрос о международно-правовой помощи по этому делу, но он был оставлен без рассмотрения.

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"Постановлением следователя СБУ от 27 ноября 2020 года подозреваемые объявлены в международный розыск. Соответствующие документы были направлены в Департамент международного сотрудничества Нацполиции для передачи в Интерпол", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ и прокуратура решили ходатайствовать о заочном аресте подозреваемых.

Однако Шевченковский суд Киева отказал в избрании такой меры пресечения судьям КС РФ, обосновывая это тем, что нет доказательств их международного розыска по каналам Интерпола. К примеру, такое судебное решение было вынесено 7 декабря в отношении судьи КС РФ Юрия Рудкина.

В свою очередь Офис генпрокурора подал апелляцию на указанные решения Шевченковского суда.

Напомним, 17 декабря члены Европейского Союза продлили экономические санкции против России на полгода в связи с оккупацией Крыма.

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14 декабря стало известно, что в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за $73 млн. Причем приобрела завод дочерняя компания банка "Россия" под названием "Южный проект". Эту компанию зарегистрировали в российском Санкт-Петербурге, она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод игристых вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии полуострова Минфин США ввел санкции против Ковальчука.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".

Также сообщалось, что Украина расценивает присвоение и продажу "Массандры" в Крыму как военное преступление.

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