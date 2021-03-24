  • Главная
  • Политика и экономика
10 минут назад

Украина обновила рекорд суточной смертности от Covid-19

Больше всего новых случаев болезни выявлено в Киеве, Одесской, а также пока еще не "красной" Хмельницкой области

Фото: Харьковская обладминистрация Фото: Харьковская обладминистрация
Фото: Харьковская обладминистрация

В Украине за 23 марта зафиксировано 14 тысяч 174 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 750 детей и 434 медработников. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Госпитализировано было 5438, выписано из больниц — 5090. Выздоровело же всего 7386 человек, а вот умерло — 342, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

Кратко и по делу в Telegram

За прошедший день произведено 126 тысяч 948 тестирований на коронавирус, в том числе 52 тысячи 196 — методом ПЦР, 21 тысяча 549 — методом ИФА, а также 53 тысячи 203 экспресс-теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

Всего за время эпидемии Covid-19 в Украине заболело 1 579 906 человек, выздоровело 1 276 272, а умерло 30 773.

В частности, количество выявленных за прошлые сутки новых случаев Covid-19 в разрезе регионов составило: Киев — 1300, Одесская — 1177, Хмельницкая — 994, Львовская — 939, Киевская — 813, Харьковская — 809, Днепропетровская — 785, Закарпатская — 637, Донецкая — 635, Винницкая — 616, Запорожская — 603, Ровенская — 540, Тернопольская — 522, Сумская — 494, Черновицкая — 484, Житомирская — 453, Полтавская — 450, Черкасская — 426, Николаевская — 380, Ивано-Франковская — 351, Волынская — 275, Луганская — 152, Херсонская — 128, Кировоградская — 113, Черниговская — 98.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве уволили полицейского, избившего посетительницу "Ашана" за отсутствие маски (ВИДЕО)
В Киеве уволили полицейского, избившего посетительницу "Ашана" за отсутствие маски (ВИДЕО)
Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию
Facebook запустил в Украине платформу по цифровому образованию
Минздрав включил Львовскую область в "красную" зону по Covid-19
Минздрав включил Львовскую область в "красную" зону по Covid-19
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Полиция назвала всех подозреваемых по акции под ОП 20 марта и открыла еще одно дело

  3. Ліміт у 30 тисяч: навіщо ПриватБанк змінив порядок прийому платежів і як бути ФОПам

  4. Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн

  5. SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...