Украина обновила рекорд суточной смертности от Covid-19

В Украине за 23 марта зафиксировано 14 тысяч 174 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 750 детей и 434 медработников. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Госпитализировано было 5438, выписано из больниц — 5090. Выздоровело же всего 7386 человек, а вот умерло — 342, что является наибольшим показателем за все время эпидемии.

За прошедший день произведено 126 тысяч 948 тестирований на коронавирус, в том числе 52 тысячи 196 — методом ПЦР, 21 тысяча 549 — методом ИФА, а также 53 тысячи 203 экспресс-теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2.

Всего за время эпидемии Covid-19 в Украине заболело 1 579 906 человек, выздоровело 1 276 272, а умерло 30 773.

В частности, количество выявленных за прошлые сутки новых случаев Covid-19 в разрезе регионов составило: Киев — 1300, Одесская — 1177, Хмельницкая — 994, Львовская — 939, Киевская — 813, Харьковская — 809, Днепропетровская — 785, Закарпатская — 637, Донецкая — 635, Винницкая — 616, Запорожская — 603, Ровенская — 540, Тернопольская — 522, Сумская — 494, Черновицкая — 484, Житомирская — 453, Полтавская — 450, Черкасская — 426, Николаевская — 380, Ивано-Франковская — 351, Волынская — 275, Луганская — 152, Херсонская — 128, Кировоградская — 113, Черниговская — 98.