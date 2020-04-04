Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и дезинфекторы — МВД

Украина через несколько дней отправит в Италию гуманитарную помощь, а именно, партию спиртовых дезинфекторов и реанимационный вертолет.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

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"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели", — рассказал министр.

Аваков также отметил, что 4 апреля в Италию добровольно отправились инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом отправились 20 украинских медиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв. Известно, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание. Президент заверил, что они будут иметь все необходимые спецсредства.

Как соообщалось, на данный момент 166 граждан Украины за рубежом проходят лечение от коронавируса, 121 из которых — в Италии.