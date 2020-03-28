Общество вчера, 15:31

Украина переходит на летнее время

С завтрашнего дня украинцы должны изменить время на своих часах

Украина переходит на летнее время Украина переходит на летнее время
Фото: 5 канал

29 марта в 3:00 утра по киевскому времени Украина переводит часовые стрелки на один час вперед.

Об этом сообщили в департаменте технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 29 марта 2020 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед", — говорится в сообщении.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

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Напомним, что из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку. 

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