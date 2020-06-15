Политика и экономика 40 минут назад

Украина подписала с Австрией антиофшорный документ

Протокол вносит изменения в Конвенцию для приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР

Фото: Минфин Фото: Минфин
Фото: Минфин

Сегодня, 15 июня, министр финансов Сергей Марченко подписал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

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Как сообщает пресс-служба Минфина, этот Протокол вносит изменения в Конвенцию для приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — Delo.ua).

Документ, в частности, предусматривает увеличение ставок налогообложения дивидендов с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%.

Увеличению подверглись и ставки налогообложения роялти, выплачиваемые: за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и так далее — с 0% до 5%, и за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства — с 5% до 10%.

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Кроме увеличения ставок, предполагается введение новых положений: "Право на получение выгод", которое ограничивает возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью является получение таких льгот, и "Обмен информацией", которое расширяет возможности компетентных органов Договаривающихся Государств по обмену налоговой информацией.

Субъектами выполнения Протокола является Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним, 18 февраля Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, четыре государства.

Список офшорных зон пополнили Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова.

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