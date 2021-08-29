Украина получила еще более 188 тысяч доз вакцины Pfizer

В Украину поступило 188 тысяч 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX по обеспечению справедливого и равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран мира.

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Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующего холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Ранее, в июле, ЮНИСЕФ доставил 2 млн 40 доз вакцины Moderna от COVID-19, предоставленных правительством США через COVAX.

В общей сложности, на сегодняшний день Украина получила 4 млн 325 тысяч 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в пределах этой инициативы.

"Поставки в COVAX продолжатся. К концу 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцины в рамках инициативы, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", — отмечают в Минздраве.

О поставке вакцины Pfizer также сообщили в Посольстве США в Украине.

"188 тысячи 370 доз вакцины Pfizer, безвозмездно предоставленных правительством США, сегодня прибыли в Украину, в дополнение к 2 млн доз вакцины Moderna, которые прибыли в Украину в прошлом месяце. США привержены глобальной борьбе с COVID-19, и эти вакцины являются одним из лучших средств борьбы с пандемией", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года Украина получит еще 17 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Напомним, что 2 июля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что вакцина Pfizer от COVID-19 может начать поставляться в центры массовой вакцинации лишь с конца июля.