Украина празднует День Независимости

"Мира, согласия и процветания украинского земле И мы верим, что это точно наступит, потому посылаем просьба к небу именно с этого, знакового места — Софийской площади", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

18 июня 1991 внесены соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украинской ССР, вследствие чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля — День независимости Украины".

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Поскольку 24 августа 1991 Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 подтвердил народ на Всеукраинском референдуме, возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины 20 февраля 1992 Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины".

В ней говорится:

"Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановила считать день 24 августа Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины" — говорится в документе.