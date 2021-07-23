Фондовый рынок 9 минут назад

Украина разместила еврооблигации на полмиллиарда долларов

Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

22 июля Украина провела дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением 21 мая 2029 года

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд.

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По данным Минфина, довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.

Финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужение спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 ​​базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере $1,25 млрд в апреле этого года — говорится в сообщении ведомства.

При этом, в Минфине отмечают, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.

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Привлеченные деньги будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества.

"Благоприятные рыночные условия позволили нам постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков. мы ограничили объем сделки, поскольку мы продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритизации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", — заявил Марченко.

Напомним, 29 июня Министерство финансов Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма привлекло в госбюджет 2,532 млрд грн.

8 июня на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн — это был рекордный аукцион в 2021 году.

Источник фото: Depositphotos.

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