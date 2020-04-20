Политика 1 час назад

Украина стала первым онлайн-председателем Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ

Онлайн-режим работы Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Украина стала первым онлайн-председателем Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ Украина стала первым онлайн-председателем Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ
Фото: Radio Free Europe

Сегодня, 20 апреля 2020 года, Украина принимает у Турции председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Украина будет первой страной, которая будет председательствовать в Форуме в онлайн режиме с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

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"Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важность дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере", — говорится в сообщении.

По данным МИДа, к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний войдут:

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– современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы;

– милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;

– нераспространение оружия массового уничтожения;

– роль женщин в вопросах мира и безопасности, а также ряд других вопросов.

Напомним, в начале апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами — 188 государств, в том числе Украина.

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