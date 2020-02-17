Политика 1 час назад

Украина требует от РФ немедленного освобождения украинских рыбаков

МИД выразило протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

Украина требует от РФ немедленного освобождения украинских рыбаков Украина требует от РФ немедленного освобождения украинских рыбаков
Здание МИД Украины. Фото: atr.ua

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в Украине и выразило протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Украинская сторона требует немедленного освобождения этих граждан, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, дипломаты призвали РФ безотлагательно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа.

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"В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля российские пограничники ФСБ задержали четырех украинских рыбаков в Азовском море за вылов рыбы. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

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Позже стало известно, что захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.

На следующий день Керченский городской суд арестовал украинцев на 10 суток.

Также сообщалось, что Россия отказывается предоставлять официальные сведения о задержании украинцев.

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