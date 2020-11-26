Украина в 2021 году купит еще пять турецких ударных беспилотников Bayraktar

В 2021 году для нужд Вооруженных сил Украины будет закуплено пять беспилотных летательных комплексов Bayraktar новой модели. Об этом, как передает "АрмияИнформ", сообщил в ходе инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий лан" главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Уже принято решение и запланировано, что в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", — сказал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, в январе 2019 года компания "Укрспецэкспорт" договорилась о закупке у турецкой Baykar Makina партии из боевых дронов Bayraktar TB2, двух станций управления и 200 управляемых ракет. Стоимость контракта составила 69 млн долларов.

TB2 — ударный беспилотник оперативно-тактического уровня, с размахом крыльев в 12 м, способностью находиться в воздухе в течение 24 часов и радиусом действия 150 км. Его максимальная взлетная масса — 560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

В октябре уже нынешнего года гендиректор "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря заявил, что для ВСУ планируется закупить от 6 до 12 ударных комплексов, в каждый из которых входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Таким образом, Украина планирует получить 48 беспилотников.

При этом в ноябре сообщалось, что Вооруженные силы Турции отказались от использования в производстве Bayraktar ТВ2 двигателей украинского производителя "Мотор Сич".

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне против армянских сил в Нагорном Карабахе.