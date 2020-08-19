Украина в 4 раза снизила стоимость виз для привлечения туристов

Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Теперь стоимость разовой визы снижена с $85 до $20, свидетельствует соответствующее решение правительства, принятое на заседании 19 августа.

Согласно постановлению, увеличивается кратность е-Виз — в дополнение к е-Визе для однократного въезда вводится е-Виза для двухразового въезда.

На замену разовой е-Визы стоимостью $85 вводится:

- разовая е-Виза стоимостью $20;

- двухразовая е-Виза стоимостью $30.

Также вводится на выбор заявителя возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.

Кроме того, сокращаются сроки оформления е-Виз — на замену действующего срока до 9 рабочих дней вводится срочное оформление (1 рабочий день) и обычная процедура (3 рабочих дня).

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию на сегодняшний день МИД Украины осуществляет оформление разовых е-Виз по тарифной ставке $85 гражданам 48 государств.

"Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенному въезду иностранцев в Украину", — говорится в документе.

По данным МИДа, в 2019 году оформлены 35 тысяч электронных виз на общую сумму $2,975 млн. При этом уменьшение стоимости, по расчетам Кабмина, приведет к падению этой суммы до $975 тысяч.

Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры оформления е-Виз позволит увеличить спрос (и, соответственно, количество путешествующих) минимум в 2-2,5 раза.

"Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около $3 млн", — говорится в документе.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая до 31 января 2021 года.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.